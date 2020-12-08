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Последний министр обороны СССР скончался на 79-м году жизни

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников умер на 79-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили 8 декабря в клубе военачальников.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области, окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца. Служил в ВС СССР с 1959 года летчиком-истребителем. Позже работал на различных командирских должностях. Стал главой Минобороны Советского Союза 29 августа 1991 года. С 14 февраля 1992-го являлся главнокомандующим ВС СНГ. Затем в 1995–1997 годах был гендиректором «Аэрофлота», а с 1997-го до 2004-го — помощником президента РФ.

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