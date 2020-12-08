Сотни людей заболели новой болезнью в Индии, причину выяснить не удаётся

Загадочная болезнь поразила несколько сотен жителей города Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш. С пандемией коронавируса, по оценкам врачей, она не связана.

Как рассказал инспектор округа Западный Годавари, расположенного в штате Долла Джоши Рой в интервью РИА Новости, опубликованном 8 декабря, вспышка неизвестного заболевания началась в минувшее воскресенье. Умер один человек, заразились более 800 человек. У них головокружение, внезапные обмороки, пена у рта, дрожь, эпилепсия.

Врачи пока не установили причину заболевания. Некоторым пациентам сделали компьютерную томографию, взяли тесты на коронавирус, и выяснилось, что с COVID-19 это не связано. Анализы крови и спинномозговой жидкости не дают ответа на вопрос о происхождении болезни. По словам собеседника РИА, власти подозревают, что причиной могло стать загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами, а местные СМИ называют токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров. Власти утверждают, что от человека к человеку заболевание не передаётся.