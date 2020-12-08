Под Тосно местный «Раскольников» забил кочергой 86-летнюю соседку ради 300 рублей

Полиция раскрыла убийство 86-летней женщины в Тосненском районе Ленобласти. Тело пожилой жертвы было найдено ещё в октябре. Предполагаемого убийцу искали больше месяца и наконец нашли.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, накануне в посёлке Красный Бор был задержан 18-летний местный житель. По версии следствия, 20 октября он зашёл к своей 86-летней соседке, проживающей на 2-й Дороге. Хотел попросить денег в долг, но бабушка, видимо, не хотела делиться пенсией с молодым человеком. Завязался конфликт, в результате которого убийца ударил пенсионерку кочергой по голове, после чего задушил. Следователи считают, что после этого молодой человек нашёл в квартире 300 рублей и скрылся с места происшествия.