Бастрыкин сообщил, сколько взяточников ловят в России за год

С начала 2020 года Следственный комитет РФ возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции. Это на 4% больше, чем в 2019 году.

Статистику привёл в коротком интервью РИА Новости, опубликованном 8 декабря, глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, с 2011 года в суд передали свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции.

Взятки — это транснациональная проблема, она снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства и в итоге замедляет социально-экономическое развитие, отметил Бастрыкин.