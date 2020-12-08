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Бастрыкин сообщил, сколько взяточников ловят в России за год

С начала 2020 года Следственный комитет РФ возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции. Это на 4% больше, чем в 2019 году.

Статистику привёл в коротком интервью РИА Новости, опубликованном 8 декабря, глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, с 2011 года в суд передали свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции.

Взятки — это транснациональная проблема, она снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства и в итоге замедляет социально-экономическое развитие, отметил Бастрыкин.

9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, и государства-члены ООН отчитываются о принятых в этой области мерах. Российский СК регулярно участвуют в международных конференциях на эту тему, что позволяет следователям, по словам Бастрыкина, расширять арсенал мер для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

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