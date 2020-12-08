В Рощино на Советской улице, 8, «Фольксваген» въехал в «Пятёрочку», сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 8 декабря. По словам автора поста, девушка перепутала газ с тормозом.

Водители ополчились на сетевые магазины. За последние пару дней в Петербурге, по словам очевидцев, дважды въезжали в здания.

«Машина недавно куплена, судя по серии 147, опыта, скорее всего, мало. Да и скидки в «Пятёрочке», — шутят в комментариях.

До этого 6 декабря автомобиль въехал в стену магазина «Дикси» в ЖК «Сергей Есенин» на улице Есенина. «Две гранитные плиты от дома отвалились», — рассказывали в «ДТП и ЧП». За рулём, как говорят, был немолодой мужчина.