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Перепутала. В Рощино легковая машина въехала в магазин

Водители ополчились на сетевые магазины. За последние пару дней в Петербурге, по словам очевидцев, дважды въезжали в здания.

В Рощино на Советской улице, 8, «Фольксваген» въехал в «Пятёрочку», сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 8 декабря. По словам автора поста, девушка перепутала газ с тормозом.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Машина недавно куплена, судя по серии 147, опыта, скорее всего, мало. Да и скидки в «Пятёрочке», — шутят в комментариях.

До этого 6 декабря автомобиль въехал в стену магазина «Дикси» в ЖК «Сергей Есенин» на улице Есенина. «Две гранитные плиты от дома отвалились», — рассказывали в «ДТП и ЧП». За рулём, как говорят, был немолодой мужчина.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (2)

Alex000
Ну подумаешь, за хлебушком сходила.
Батарейкин
"Фольксваген - это диагноз!"©
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