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Беглов: Длинные выходные должны помочь Петербургу избежать самого неблагоприятного сценария по коронавирусу

Губернатор Александр Беглов отметил, что к концу прошлой недели в стационарах Петербурга немного увечилось число свободных коек — до 7%. Но никакого плато нет. Все может пойти по самому неблагоприятному сценарию.

«Не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет организации долечивания коронавирусных больных на дому. Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне. Порядка 800 в день, — заявил градоначальник 7 декабря в эфире «Радио России». — Пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров. Развернуто порядка 11 тысяч коек. К концу декабря Петербург будет иметь 13 тысяч специализированных койко-мест. Сейчас это максимум для города. Идут переговоры с Минздравом, чтобы федеральные больницы Петербурга открыли дополнительные места на прием коронавирусных больных».

За два-три дня больницы готовы развернуть дополнительные мощности, но, по словам Беглова, власти города пойдут на это только в крайнем случае и сейчас задача снизить темпы распространения инфекции.

«Очень важно, чтобы новогодние торжества и длинные выходные с 1 по 10 января помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию», — отметил губернатор.

Как писала «Фонтанка», он предполагает до 150 тысяч активных больных уже в феврале.

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Комментарии (4)

Gundos2
Так с 28 и отпустил бы всех с работы, по крайней мере бюджетников точно можно было бы распустить - меньше разносилось бы вируса. Но нет - похоже и 31-е оставит рабочим днем.
Skazochny
Господи, что он несёт...
Russomatroso
10 дней выходных сидим дома? Добровольно или бойцы Росгвардии в помощь?
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