Беглов: Длинные выходные должны помочь Петербургу избежать самого неблагоприятного сценария по коронавирусу

Губернатор Александр Беглов отметил, что к концу прошлой недели в стационарах Петербурга немного увечилось число свободных коек — до 7%. Но никакого плато нет. Все может пойти по самому неблагоприятному сценарию.



«Не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет организации долечивания коронавирусных больных на дому. Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне. Порядка 800 в день, — заявил градоначальник 7 декабря в эфире «Радио России». — Пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров. Развернуто порядка 11 тысяч коек. К концу декабря Петербург будет иметь 13 тысяч специализированных койко-мест. Сейчас это максимум для города. Идут переговоры с Минздравом, чтобы федеральные больницы Петербурга открыли дополнительные места на прием коронавирусных больных».