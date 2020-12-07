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Учёные рассчитали пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Специалисты Санкт-Петербургского Госуниверситета рассчитали математическую модель распространения коронавируса, согласно которой пик по количеству активных случаев болезни в двух столицах придется на середину декабря.

По подсчетам ученых, пик по количеству активных случаев заболевания коронавирусом в Москве ожидается 10–12 декабря с 149–151 тыс. одновременно болеющих человек, в Петербурге — 15–16 декабря с 64–65 тыс. одновременно болеющих, сообщил 7 декабря газете »Известия» заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров.

В целом по России, как подсчитали в СПбГУ, ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение двух последних недель колеблется в диапазоне 24–27 тыс. Если подобные темпы прироста заболевших будут сохраняться на протяжении 7–10 дней, а в дальнейшем начнут уменьшаться, страна может выйти на пик по количеству активных случаев заболеваний 22 декабря, когда общее количество болеющих составит от 514 до 517 тыс. человек.

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