Врач-иммунолог рассказал про самое распространенное последствие коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал про самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — сказал Болибок 7 декабря в разговоре с Lenta.ru.

Как считает медик, причина подобных проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека.

«Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил Болибок.