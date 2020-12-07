FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Врач-иммунолог рассказал про самое распространенное последствие коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал про самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — сказал Болибок 7 декабря в разговоре с Lenta.ru.

Как считает медик, причина подобных проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека.

«Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил Болибок.

Медик отметил, что сейчас сложно установить, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными. Также он указал, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирусная инфекция.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263836471
При этом защищаемся только маской....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний