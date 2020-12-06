Когда закончится пандемия коронавируса, предсказывает главврач Филатовской больницы

Отступление пандемии коронавирусной инфекции в России возможно в конце следующего года, считает главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» он рассказал, что массовая вакцинация должна способствовать ослаблению пандемии к следующему лету.
«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление, я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [жителей России] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — сказал он.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 6 декабря зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения COVID-19, умер 43 141 человек, выздоровели 1 937 738. В Петербурге в общей сложности подтверждены 148 153 случаев заболевания и 5 830 смертей, выздоровел 85 461человек.