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Когда закончится пандемия коронавируса, предсказывает главврач Филатовской больницы

Отступление пандемии коронавирусной инфекции в России возможно в конце следующего года, считает главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» он рассказал, что массовая вакцинация должна способствовать ослаблению пандемии к следующему лету.

«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление, я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [жителей России] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 6 декабря зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения COVID-19, умер 43 141 человек, выздоровели 1 937 738. В Петербурге в общей сложности подтверждены 148 153 случаев заболевания и 5 830 смертей, выздоровел 85 461человек.

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Комментарии (7)

261771091
Да уж, главное не открывать границы, а то не дай бог из Финляндии в которой за всё время заболело и умерло людей как в России - за день, сюда понатащат всякой заразы.
Но не волнуйтесь - подозреваю, что даже если мы и откроем, россиян - с нашей статистикой и внезапными плато - европейцы к себе ещё долго пускать не будут...
Sovetnik Zakona
К сожалению нам всё-таки придётся, и до следующего года находиться в изоляции. Тут единственно надо закрыть границы, и нивкоем случае не пускать наших россиян отдыхать заграницей. Все понятно мы все устаём на своей работе, ну надо же всё-таки думать головой и не мотаться по миру и не носить эту гадость сюда в Россию. А так мы можем просидеть на этой изоляции и год, и два и бесконечность
Yubilar
Я знаю гораздо лучше него, когда "пандемия" кончится. Когда прикажет тот, кто приказал ей "начаться". Голосом руководителей ВОЗ
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