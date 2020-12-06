Инспекторы ДПС по Приморскому району Петербурга в рамках операции «Анаконда» минувшей ночью задержали преступника, находящегося в федеральном розыске по Республике Северная Осетия — Алания.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 6 декабря около 1:05 на проспекте Испытателей, у дома 2, корпус 2, дорожные полицейские остановили для проверки ВАЗ-21093. Причём водитель специально проехал метров 100 вперёд, чтобы заставить сотрудника подойти. Молодой человек за рулём вел себя неадекватно, полицейским показалось, что он находится в наркотическом опьянении. У него не оказалось ни прав, ни документов на автомобиль. «Назвал ФИО — стали пробивать по базе, на фото вроде похож, но не совсем, родинки большой нет, — рассказывает «Дорожный инспектор». — В итоге выяснилось, что зовут мужчину
Сотрудники ГИБДД оформили мужчину за управление автомобилем без документов (водительского удостоверения он никогда не получал), за отсутствие документов на транспортное средство и за подложные госномера. Интересно, что в прошлом декабре его уже привлекли по статье 12.26 КоАП (управление в нетрезвом виде). Сегодня он повторил «успех» и снова оформлен по той же статье, а за повторное нарушение ему вменяется статья 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Его доставили в отдел полиции. В отделении он грубил сотрудникам и матерился.
Что касается «девятки», она помещена на спецстоянку. Номера на ней, по данным «Фонтанки», — от «Дэу Нексии», которая с 1 декабря числится как уничтоженная продукция.