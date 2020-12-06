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Вооруженный налетчик в балаклаве и туфлях заявился в пункт выдачи товаров на Ветеранов. Его ждало разочарование

Вооруженный налетчик в балаклаве и туфлях потрепал нервы сотруднице торговой точки в Кировском районе Петербурга. От обездвиженной девушки он требовал выдачи купюр, но не учел одну важную деталь.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне вечером в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на пункт выдачи заказов интернет-магазина Wildberries, расположенного в доме № 69 на проспекте Ветеранов.

Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу, но налетчик успел сбежать. События не самого приятного вечера в своей жизни им описала 24-летняя менеджер по работе с клиентами, которой довелось встретиться с преступником.

По ее словам, он ворвался в помещение в 21:06. Чуть более десяти минут ему понадобилось, чтобы применить силу, обмотать ее скотчем и, угрожая пистолетом, выдвинуть требование о передаче наличных, которые хранятся в кассе.

Однако его ждало разочарование. Девушка заявила, что все денежные операции проводятся безналичным способом, поэтому купюр в торговой точке не найти. В 21:17 налетчик покинул помещение ни с чем.

Работница интернет-магазина смогла описать преступника — это был мужчина ростом около 170 сантиметров. На нем были черная куртка, пуховая жилетка, синие джинсы, не подходящие для бега с места преступления классические туфли, а на голове — балаклава с прорезями для глаз. Она также отметила в его речи кавказский акцент.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полицейские ищут преступника. Возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой).

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Комментарии (4)

TresAmigos
Господи, какой он тупой
Mutabor
частые преступления в этом районе стали. раньше помню один за одним патрули по улицам там ездили. в этом районе даже все урны покрашены в серый цвет с синей полосой.
USSR_forever
"Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу, но налетчик успел сбежать".... кто бы сомневался... не припомню хороших новостей, где этих бы упырей брали бы на месте с поличным.... надеюсь что хоть по горячим следам задержат.... благо камер в городе хватает... да и пеленг мобильных операторов запросить можно....
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