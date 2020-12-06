Вооруженный налетчик в балаклаве и туфлях заявился в пункт выдачи товаров на Ветеранов. Его ждало разочарование

Вооруженный налетчик в балаклаве и туфлях потрепал нервы сотруднице торговой точки в Кировском районе Петербурга. От обездвиженной девушки он требовал выдачи купюр, но не учел одну важную деталь.



Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне вечером в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на пункт выдачи заказов интернет-магазина Wildberries, расположенного в доме № 69 на проспекте Ветеранов.



Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу, но налетчик успел сбежать. События не самого приятного вечера в своей жизни им описала 24-летняя менеджер по работе с клиентами, которой довелось встретиться с преступником.

