У Сбербанка произошёл сбой в работе онлайн-сервисов по картам VISA

Часть клиентов Сбербанка 5 декабря столкнулась с ошибочным уменьшением баланса по своим картам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кол-центр банка, неполадки возникли с картами системы VISA, сейчас он уже устранены.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», — отмечает банк.

Читатели «Фонтанки» тоже жаловались на сбой. Так, петербурженка Юлия узнала о нём, когда делала покупки в одном из городских гипермаркетов. «На кассе со счетов клиентов Сбербанка списывались деньги, но на счёт «Ленты» не поступали. В то же время отмены банковской операции не происходило. То есть деньги оставались списанными, а покупку не отдавали. Позвонила в Сбер, там сообщили о сбое и составили заявку на рассмотрение вопроса о возврате денежных средств в срок до 22 декабря. Заявки Сбербанк озаглавил как «спорная операция». В «Ленте» предлагали звонить в банк, в банке связи с оператором приходилось ждать около 15 минут. Такой «сервис». Я — один из клиентов, которому так «повезло», — рассказала Юлия.