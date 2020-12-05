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У Сбербанка произошёл сбой в работе онлайн-сервисов по картам VISA

Часть клиентов Сбербанка 5 декабря столкнулась с ошибочным уменьшением баланса по своим картам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кол-центр банка, неполадки возникли с картами системы VISA, сейчас он уже устранены.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», — отмечает банк.

Читатели «Фонтанки» тоже жаловались на сбой. Так, петербурженка Юлия узнала о нём, когда делала покупки в одном из городских гипермаркетов. «На кассе со счетов клиентов Сбербанка списывались деньги, но на счёт «Ленты» не поступали. В то же время отмены банковской операции не происходило. То есть деньги оставались списанными, а покупку не отдавали. Позвонила в Сбер, там сообщили о сбое и составили заявку на рассмотрение вопроса о возврате денежных средств в срок до 22 декабря. Заявки Сбербанк озаглавил как «спорная операция». В «Ленте» предлагали звонить в банк, в банке связи с оператором приходилось ждать около 15 минут. Такой «сервис». Я — один из клиентов, которому так «повезло», — рассказала Юлия.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 15:00 клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе систем — число жалоб к 15:45 превысило 200. Большинство пользователей жаловались на невозможность совершить платеж или перевод.

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Комментарии (7)

USSR_forever
я эту контору обхожу стороной и её услугами не пользуюсь, и вам не советую.... в стране полно других достойных контор.
Василий Марущак
Привыкайте.
alex-un
У моего приятеля с его карты "Мир" два месяца назад "ошибочно" списали 21 тыс. руб. Судя по тому как это была сделана подобная операция без нечистых на руку сотрудников "Сбербанка" не обошлось.
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