Хабиб номинирован на премию «Иностранный спортсмен года» от BBC

Также на награду претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (дважды в феврале побил мировой рекорд), баскетболист Леброн Джеймс (самый ценный игрок НБА), американский гольфист Дастин Джонсон (лидер рейтинга PGA — организатора основных мужских профессиональных гольф-туров в США и Северной Америке), ирландский боксер Кэти Тэйлор (дважды защитил четыре титула чемпиона мира в легком весе) и французская футболистка Венди Ренар (выиграла вместе с «Лионом» в седьмой раз женскую Лигу чемпионов).

Российский боец Хабиб Нурмагомедов претендует на звание лучшего иностранного спортсмена по версии BBC. На сайте британской телекомпании 5 декабря его номинироали на премию «Иностранный спортсмен года».

Премия «Иностранный спортсмен года» от BBC — ежегодная премия, которую вручают с 1960 года. В прошлом году ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.



Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 он объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».



Сам боец неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал переговорить об этом с Нурмагомедовым.

