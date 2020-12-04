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С начала года в Петербурге подсветили 40 пешеходных переходов. Они стали в полтора раза ярче дороги

В 2020 году в Петербурге переоборудовали четыре десятка пешеходных переходов, их освещенность увеличилась в полтора раза. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

С 2015 года в городе оборудовали дополнительным освещением 1975 регулируемых и нерегулируемых «зебр» и установили 5 тысяч светильников.

Согласно нормативам, освещенность перехода должна быть в полтора раза ярче, чем освещение на проезжей части за границами «зебры».

Кроме того, продолжается пилотное оснащение переходов светодиодными фонарями, контрастными по сравнению с освещением дорожного полотна.

Они также оборудованы модулем управления, с его помощью работа системы контролируется из диспетчерского центра «Ленсвета». В следующем году планируется разработать проекты аналогичного освещения для 100 нерегулируемых переходов.

Ранее эксперт по транспорту Иван Вергазов в интервью «Фонтанке» рассказал, как должны быть оборудованы «зебры», чтобы они стали безопаснее для всех участников движения. В числе таких мер он также называл контрактное освещение, но яркость на «зебре», по мнению специалиста, должна быть в 2–3 раза выше. Также Вергазов объяснил, как исключить парковку вплотную к переходам — за счет сужения в этой части дорожного полотна.

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Комментарии (2)

260551481
А сколько распилили на этом уточнили?
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