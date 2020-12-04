С начала года в Петербурге подсветили 40 пешеходных переходов. Они стали в полтора раза ярче дороги

В 2020 году в Петербурге переоборудовали четыре десятка пешеходных переходов, их освещенность увеличилась в полтора раза. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Смольного.
С 2015 года в городе оборудовали дополнительным освещением 1975 регулируемых и нерегулируемых «зебр» и установили 5 тысяч светильников.
Согласно нормативам, освещенность перехода должна быть в полтора раза ярче, чем освещение на проезжей части за границами «зебры».
Кроме того, продолжается пилотное оснащение переходов светодиодными фонарями, контрастными по сравнению с освещением дорожного полотна.
Они также оборудованы модулем управления, с его помощью работа системы контролируется из диспетчерского центра «Ленсвета». В следующем году планируется разработать проекты аналогичного освещения для 100 нерегулируемых переходов.
Ранее эксперт по транспорту Иван Вергазов в интервью «Фонтанке» рассказал, как должны быть оборудованы «зебры», чтобы они стали безопаснее для всех участников движения. В числе таких мер он также называл контрактное освещение, но яркость на «зебре», по мнению специалиста, должна быть в 2–3 раза выше. Также Вергазов объяснил, как исключить парковку вплотную к переходам — за счет сужения в этой части дорожного полотна.