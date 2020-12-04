С начала года в Петербурге подсветили 40 пешеходных переходов. Они стали в полтора раза ярче дороги

В 2020 году в Петербурге переоборудовали четыре десятка пешеходных переходов, их освещенность увеличилась в полтора раза. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Смольного.



С 2015 года в городе оборудовали дополнительным освещением 1975 регулируемых и нерегулируемых «зебр» и установили 5 тысяч светильников.

Согласно нормативам, освещенность перехода должна быть в полтора раза ярче, чем освещение на проезжей части за границами «зебры».

Кроме того, продолжается пилотное оснащение переходов светодиодными фонарями, контрастными по сравнению с освещением дорожного полотна.