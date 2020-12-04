Стало известно время онлайн-показов мэппинг-шоу в Дни Эрмитажа

Мэппинг-шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» можно посмотреть в Сети два дня подряд. Представление на сайте «Фонтанки.ру» 6 декабря с 17.00 до 22.00 будут показывать в начале каждого часа. Также шоу в эти часы будет доступно в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».

6 и 7 декабря световое представление в честь Дней Эрмитажа каждые полчаса с 14.00 до 23.00 получится посмотреть на сайте hermitageday.ru.

За 3D-графику спектакля отвечает французская команда специалистов Cosmo AV. Основой видеоряда стали фрагменты изображений экспонатов из коллекции Эрмитажа, художественных реплик и цитат полотен, архитектурных деталей и элементов декора. Музыкальная партитура включает знаменитые произведения разных эпох. Также зрители услышат отрывки стихотворений Пушкина, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Евтушенко, Окуджавы и других классиков,