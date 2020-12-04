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В ноябре в Петербурге строители ввели на четверть больше жилья, чем год назад. Площадь средней квартиры заметно растет

Объем ввода жилых домов в ноябре 2020 года составил 669 тыс. кв. м, сообщает 4 декабря комитет по строительству Петербурга.

По данным Петростата, годом ранее ноябрьские успехи строителей были заметно скромнее — 539 тыс. кв. м, то есть рост превысил 24%. При этом хорошо заметен тренд на увеличение строящихся квартир. В этом году их площадь в среднем составила 47,6 кв. м, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 40,8 кв. м.

Наибольший объем жилья в ноябре 2020 года был введен в эксплуатацию в Приморском (229,8 тыс. кв. м), Колпинском (92,3 тыс. кв. м) и Красногвардейском (78,3 тыс. кв. м) районах.

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Комментарии (3)

AP-SPb
Ввели это хорошо. Осталось понять кто это все будет покупать и заселять. В городе и так фантастический избыток жилья, а они все лепят и лепят гетто-человейники без инфраструктуры.
260551481
Свежо предание, да верится с трудом.
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