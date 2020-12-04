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Ледовый дворец наказан за концерт Басты, но открыт

После решения Невского районного суда Петербурга Ледовый дворец сможет продолжить свою деятельность в качестве спортивно-концертной площадки.

Наказание в виде штрафа, которое назначено юрлицу Ледового по итогам заседания в Невском суде 4 декабря, обнуляет приостановку деятельности учреждения до 15 января. Её санкционировала главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.

В объединённой пресс-службе суда «Фонтанке» подтвердили, что Ледовый может открываться, не нарушая закон.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.
Проверка Роспотребнадзора показала, что нарушения были. Ледовый закрыли до 15 января, его директор ушёл в отпуск, а глава комитета по культуре получил выговор.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Ладошкой по одному месту!!!
261217951
Бабло решает, а не коронавирус.
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