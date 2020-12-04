Три вагона сгорели в депо на юге Петербурга. Электричка только что вышла из ремонта

Электропоезд после ремонта загорелся в Кировском районе Санкт-Петербурга после полуночи 4 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на путях в районе дома 20 по Химическому переулку поступило в 00:07. В трех вагонах обгорела обстановка на площади 100 квадратных метров. В 2:15 пожар был ликвидирован силами 20 человек личного состава с использованием четырёх единиц техники.

У сотрудников правоохранительных органов, которые полночи работали на месте пожара, к утру появились первые объяснения произошедшему. По предварительной информации, когда электропоезд после ремонта был отправлен на 16 путь, его забыли отключить от контактной сети. Видимо, произошло замыкание, и начался пожар. В результате возгорания выгорел восьмой вагон, седьмой и девятый выгоны обуглились. Пострадавших нет.