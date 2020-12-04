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Три вагона сгорели в депо на юге Петербурга. Электричка только что вышла из ремонта

Электропоезд после ремонта загорелся в Кировском районе Санкт-Петербурга после полуночи 4 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на путях в районе дома 20 по Химическому переулку поступило в 00:07. В трех вагонах обгорела обстановка на площади 100 квадратных метров. В 2:15 пожар был ликвидирован силами 20 человек личного состава с использованием четырёх единиц техники.

У сотрудников правоохранительных органов, которые полночи работали на месте пожара, к утру появились первые объяснения произошедшему. По предварительной информации, когда электропоезд после ремонта был отправлен на 16 путь, его забыли отключить от контактной сети. Видимо, произошло замыкание, и начался пожар. В результате возгорания выгорел восьмой вагон, седьмой и девятый выгоны обуглились. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Северо-западного управления СК на транспорте, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Они опрашивают возможных очевидцев произошедшего, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также устанавливается ущерб от пожара.

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Комментарии (3)

Mutabor
Забыть отключиться от контактной сети-это нужно очень хорошо постараться, или быть"на бровях"
alexpv
Ага, конечно, если вилку телевизора не вынимать ночью из розетки,то он станет причиной пожара.
Забыли только только сказать, что причиной станет НЕИСПРАВНЫЙ телевизор как и НЕИСПРАВНАЯ электричка.
Нашли тоже причину, розетку забыли вынуть. Везде сплошная профанация
260551481
Виноватым опять станет стрелочник...
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