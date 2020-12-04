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Классическое «лобовое» ДТП из-за выезда на встречку в Петергофе, виновник пострадал сильнее других

Три человека попали в больницу в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Петергофе.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 3 декабря на улице Фрунзе, по предварительной версии, 25-летний мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ниссан» под управлением 46-летней женщины. Обе машины остались на проезжей части. На фотографиях видно, что светлый автомобиль – каршеринговый «Хёндэ Солярис».

Предполагаемый виновник получил самые серьёзные травмы. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водитель «Нисаана» и её пассажирка, 62-летняя женщина, были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (1)

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