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В ЖК «Новая Охта» забурлил вонючий водопад. Местные жители показали, как канализация роднится с рекой

Новая достопримечательность появилась в ночь на 4 декабря в Красногвардейском районе Петербурге. Там образовался водопад — местные жители уверяют, что с душком.

О коммунальной аномалии сообщили пользователи в соцсетях и прикрепили хоть и неразборчивое, но всё равно впечатляющее видео. На нём в районе ЖК «Новая Охта» бурные потоки воды несутся в одноимённую речку.

В комментариях петербуржцы уже соревнуются в умении пошутить. «Ну хоть немного чистой воды в Охте появится», — пишет один пользователь. «Не Ниагара, конечно, но туристов за 50 рублей можно водить», — вторит ему другой.

В Водоканале «Фонтанке» рассказали, что аварийная бригада была на месте через 20 минут после появления ролика. Сразу же была проверена канализационная насосная станция. Она работает в штатном режиме. Сейчас сотрудники предприятия проверяют сети на предмет вытекания. Вонючий водопад они пока не нашли.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Аварийную бригаду "Водоканала" срочно изолировать, с подозрением на ковид.
Симптомы очевидны - запахов не чувствуют...
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