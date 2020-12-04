Новая достопримечательность появилась в ночь на 4 декабря в Красногвардейском районе Петербурге. Там образовался водопад — местные жители уверяют, что с душком.
О коммунальной аномалии сообщили пользователи в соцсетях и прикрепили хоть и неразборчивое, но всё равно впечатляющее видео. На нём в районе ЖК «Новая Охта» бурные потоки воды несутся в одноимённую речку.
В комментариях петербуржцы уже соревнуются в умении пошутить. «Ну хоть немного чистой воды в Охте появится», — пишет один пользователь. «Не Ниагара, конечно, но туристов за 50 рублей можно водить», — вторит ему другой.
В Водоканале «Фонтанке» рассказали, что аварийная бригада была на месте через 20 минут после появления ролика. Сразу же была проверена канализационная насосная станция. Она работает в штатном режиме. Сейчас сотрудники предприятия проверяют сети на предмет вытекания. Вонючий водопад они пока не нашли.