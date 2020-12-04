Новая достопримечательность появилась в ночь на 4 декабря в Красногвардейском районе Петербурге. Там образовался водопад — местные жители уверяют, что с душком.



О коммунальной аномалии сообщили пользователи в соцсетях и прикрепили хоть и неразборчивое, но всё равно впечатляющее видео. На нём в районе ЖК «Новая Охта» бурные потоки воды несутся в одноимённую речку.