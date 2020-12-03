«Много плакал и ел картошку фри». В сети открылся «Музей самоизоляции» с историями россиян о карантине

Музей Москвы и галерея «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции». На специально созданном сайте с 3 декабря стали доступны истории россиян о том, как они переживали период коронавирусной изоляции.



Все рассказы снабдили хэштегами, соответствующими чувствам, которые наиболее сильно переживали их герои. На сайте выстроена шкала, на которой видно, что люди чаще всего ощущали, как ни странно, «надежду», «интерес», «благодарность» и «спокойствие», потом, примерно поровну, «радость» и «грусть», и только потом — «волнение», «тревогу» и «беспокойство».

