«Много плакал и ел картошку фри». В сети открылся «Музей самоизоляции» с историями россиян о карантине

Музей Москвы и галерея «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции». На специально созданном сайте с 3 декабря стали доступны истории россиян о том, как они переживали период коронавирусной изоляции.
Все рассказы снабдили хэштегами, соответствующими чувствам, которые наиболее сильно переживали их герои. На сайте выстроена шкала, на которой видно, что люди чаще всего ощущали, как ни странно, «надежду», «интерес», «благодарность» и «спокойствие», потом, примерно поровну, «радость» и «грусть», и только потом — «волнение», «тревогу» и «беспокойство».
Кто-то из участников «много плакал и ел картошку фри», а кто-то от скуки гулял по этажам четырнадцатиэтажного панельного дома. Среди прочего в подборке оказались воспоминания матери 10 детей, которым пришлось учиться из дома; фотографа, пытающегося устроить съёмки с дрона; мужчины, придумавшего «устройство по защите рук» из пакета с кольцом; девушки, которую уволили с работы из-за пандемии, а через полчаса взяли на новую «из-за неё же».
Как поясняют в музее Москвы, собирать связанные с локдауном истории сотрудники начали ещё летом. Стать участником проекта и поделиться своим опытом может каждый желающий. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте проекта.
15 января в столице должна открыться офлайновая часть выставки, где будут представлены работы художников на тему пандемии и «карантинные артефакты москвичей» — дневники, рисунки, вещи, которыми люди пользовались, находясь в изоляции, постоянно.