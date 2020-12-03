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Пенсионерку с Яхтенной почти месяц атаковали мошенники. Они получили миллионы и нашли применение её квартире

Примерно месяц нерегулярных разговоров с лжебанкирами практически разорили пожилую жительницу Приморского района Петербурга. Она отдала накопленное и решилась рискнуть недвижимостью.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, накануне возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшей по которому проходит 69-летняя жительница Яхтенной улицы. Она обратилась за помощью в конце ноября, после того как осознала, что месяц общалась с телефонным мошенником.

Первая беседа состоялась ещё 30 октября. Женщина выслушала стандартную сказку про зафиксированную попытку похитить деньги с её банковского счёта. Собеседник от имени банка предложил открыть новый счёт, на который пенсионерка тут же перевела 443 тысячи рублей.

Уверенная, что разговаривает с работником финансовой организации, она была откровенна и не стала скрывать, что есть и другие накопления. Мошенники запомнили и позвонили снова через две недели, разбогатев ещё почти на 1,4 миллиона.

На этом пенсионерку в покое не оставили и перезвонили ещё через через две недели. Итогом доверительной беседы стал кредит под залог квартиры и 1 миллион 750 тысяч рублей, которые двумя траншами ушли аферистам. Общий ущерб превысил 3,5 миллиона.

Как уже неоднократно заявляли представители Сбербанка и других финансовых организаций, клиентам необходимо быть более осторожными и никогда не сообщать никому ПИН, CVV или CCV-код, код из СМС или пароли от онлайн-кабинета. Сотрудники банков не спрашивают личные данные и не предлагают на месте открыть новый счёт. При малейшем подозрении лучше завершить разговор и перезвонить для уточнения информации по номеру телефона своего банка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

260581461
Без лоха и жизнь плоха. Лох не мамонт, не вымрет. Учат дураков, учат, да всё бестолку. У кого нет бабла, тому не названивают. Ноги растут из почты в таких делах, а не из банковского сектора.
nosname
Эти у...ы при общении используют фоновый шум центр обслуживания клиентов, причем специально дают его послушать, речь хорошо поставлена, фразы штампованные и близкие к действующим обстоятельствам... да еще и в Сбере есть функция поиска по любому номеру сотового телефона среди клиентов Сбера с выводом имени отчества и первой буквы фамилии... и даже утечки не надо... так что купиться/попасться не трудно...
Чтобы я предложил - записывать общение на диктофон и по образцам голоса потом найти и наказать...
ThunderPiter
Увы, но это поколение наивных буратин, доверяющих телефонным звонарям, ссылкам в Интернете и трелям Соловьева/Киселева, вылечить может только одно - МОГИЛА. Безнадежный случай
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