Пенсионерку с Яхтенной почти месяц атаковали мошенники. Они получили миллионы и нашли применение её квартире

Первая беседа состоялась ещё 30 октября. Женщина выслушала стандартную сказку про зафиксированную попытку похитить деньги с её банковского счёта. Собеседник от имени банка предложил открыть новый счёт, на который пенсионерка тут же перевела 443 тысячи рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, накануне возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшей по которому проходит 69-летняя жительница Яхтенной улицы. Она обратилась за помощью в конце ноября, после того как осознала, что месяц общалась с телефонным мошенником.

Уверенная, что разговаривает с работником финансовой организации, она была откровенна и не стала скрывать, что есть и другие накопления. Мошенники запомнили и позвонили снова через две недели, разбогатев ещё почти на 1,4 миллиона.



На этом пенсионерку в покое не оставили и перезвонили ещё через через две недели. Итогом доверительной беседы стал кредит под залог квартиры и 1 миллион 750 тысяч рублей, которые двумя траншами ушли аферистам. Общий ущерб превысил 3,5 миллиона.



Как уже неоднократно заявляли представители Сбербанка и других финансовых организаций, клиентам необходимо быть более осторожными и никогда не сообщать никому ПИН, CVV или CCV-код, код из СМС или пароли от онлайн-кабинета. Сотрудники банков не спрашивают личные данные и не предлагают на месте открыть новый счёт. При малейшем подозрении лучше завершить разговор и перезвонить для уточнения информации по номеру телефона своего банка.

