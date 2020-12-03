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Ремонт каршерингового автомобиля на Десантников закончился ДТП на Ленинском. Механика подвела вредная привычка

Неизвестные потрепали нервы автомеханику, проводившему ремонт каршерингового автомобиля в Красносельском районе Петербурга. Воспользовавшись его семиминутным отсутствием, они угнали машину и добавили ему работы.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, накануне после полуночи в петербургскую полицию обратился 22-летний механик, который ремонтирует каршеринговые автомобили. По его словам, около одиннадцати вечера он занимался белым Renault Kaptur на территории мойки на улице Десантников. Вредная привычка заставила его отлучиться. Машину решил не закрывать — сигареты находились всего в ста метрах. Вернувшись через семь минут, он обнаружил, что ее уже нет.

Открыв приложение, курильщик увидел, что Kaptur несется по Ленинскому проспекту в сторону проспекта Кузнецова. Запрыгнув в рядом стоявший каршеринговый автомобиль, он отправился в погоню. Отыскав машину, мужчина понял, что вернуть ее в целости уже не получится — она попала в ДТП, а угонщики спешно покинули место происшествия. Разглядеть их не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Frunnn
А не надо никотиновых наркоманов на работу принимать. Вреда от них всегда гораздо больше, чем пользы.
baffi
диверсанты с обеда лежали на мерзлой земле до темноты и ждали что-нибудь поприметней чтобы покататься... Негодяи какие. А точно в аварию Kaptur попал после угона, или это потому что знакомый в техслужбе есть?
vic_5e4cd1938d1a8
Странные они, эти курильщики ...
Вот и Боярский, курит и даже, бросать не собирается, вероятно поэтому и парковаться по правилам не умеет.
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