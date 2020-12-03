FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Туктамышева может пропустить этап Кубка России из-за болезни

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева вынуждена будет пропустить пятый этап Кубка России, который начинается 5 декабря в Москве. Как пишет в четверг, 3 декабря, «Р-Спорт» со ссылкой на главу Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова, дело в болезни спортсменки.

«Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — подчеркнул Горшков.

Ранее из-за коронавируса другой петербургский фигурист, Дмитрий Козловский, был вынужден пропустить Кубок России.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний