Туктамышева может пропустить этап Кубка России из-за болезни

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева вынуждена будет пропустить пятый этап Кубка России, который начинается 5 декабря в Москве. Как пишет в четверг, 3 декабря, «Р-Спорт» со ссылкой на главу Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова, дело в болезни спортсменки.



«Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — подчеркнул Горшков.

Ранее из-за коронавируса другой петербургский фигурист, Дмитрий Козловский, был вынужден пропустить Кубок России.