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Баскетбольный матч «Зенит» — «Фенербахче» в Петербурге пройдет со зрителями

Матч 12-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги «Зенит» — «Фенербахче», который пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге, состоится со зрителями. Как стало известно «Фонтанке» в среду, 2 декабря, на «Сибур Арену» будут допущены 30 процентов от вместимости, то есть около 2000 человек.

После восьми матчей «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с шестью победами и двумя поражениями. Из-за вспышки коронавируса в команде сине-бело-голубых руководство турнира разрешило перенести несколько матчей.

Один из игроков «Зенита», Антон Пушков, рассказывал «Фонтанке» о последствиях болезни.

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