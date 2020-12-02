Ремонт трубы на Комиссара Смирнова закончился новым дефектом. Обогреть по резервной схеме всех не вышло

Почти в двух десятках домов переживают ремонт прохудившегося трубопровода в Выборгском районе Петербурга. Бригада работает вторые сутки, тепло жителям подается по резервной схеме, но не всем.
Как сообщили «Фонтанке» жильцы дома 5 по Выборгской улице, коммунальные проблемы начались в ночь на 1 декабря. Утром вторника проснулись в холодных квартирах, ко 2 декабря батареи так и не потеплели.
Изменение климата в квартирах объяснили в «Теплосети Санкт-Петербурга». Бригада компании с половины пятого утра вторника меняла изношенный участок трубы на Комиссара Смирнова, 3. Работы закончили после полуночи среды, но ремонт на этом не завершился. В 7:15 при плановом объезде обнаружили новый дефект.
По данным нашего издания, труба питает 18 домов. В «Теплосети» заверили, что жителей обеспечили теплом по резервной схеме — всех, кроме жильцов Выборгской, 5. Там возможны проблемы с отоплением и горячей водой, поскольку в десятиэтажке используется закрытая схема теплоснабжения.
При открытой кипяток «Теплосети» поступает в батареи, при закрытой — используется холодная вода Водоканала, которую впоследствии нагревают. При таком раскладе жильцы платят меньше, но прорывы и ремонт оставляют их совсем без воды и тепла.
«Стоит отметить, что данная тепломагистраль включена в Адресную программу капитального ремонта на 2021 год», — добавили в компании. Закончить ремонт планируют к шести вечера 2 декабря.