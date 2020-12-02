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Собственника квартиры на Васильевском, где рухнул потолок, привлекли к ответственности. Он не согласовал перепланировку

Госжилинспекция привлекла к административной ответственности собственника квартиры в доме 19 на 18-й линии Васильевского острова, где во время ремонта обрушился потолок. В отношении управляющей компании — УК «Возрождение» — возбуждено административное производство, сообщает ГЖИ 2 декабря.

Сотрудники инспекции 17 ноября провели дополнительный осмотр квартиры, в ходе которого установили: проект перепланировки помещений в межведомственную комиссию Василеостровского района не поступал и согласован не был. На собственника оформили административный протокол по статье 7.21, ч. 2, КоАП РФ — за самовольное переустройство или перепланировку помещений в многоквартирном доме.

Кроме того, проверке 24 ноября подверглась управляющая организация — УК «Возрождение». Ей выдано предписание об обеспечении безопасного проживания граждан и устранении выявленных нарушений. В отношении компании возбуждено административное производство по статье 14.1.3, ч. 2, КоАП (управление домом с нарушением лицензионных требований).

Напомним, 16 ноября в квартире на 7-м этаже дома 19 по 18-й линии Васильевского острова обрушилась часть чердачного перекрытия. Из парадной вывели 15 человек, для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс». В части здания повредилась система центрального отопления, жильцов двух квартир пообещали расселить в маневренный фонд.

В качестве возможной причины обрушения потолка специалисты называли тот факт, что во время ремонта новые хозяева демонтировали перегородки в помещении.

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Комментарии (5)

Nikolina
Открываем "Авито" и "Циан" с предложениями мини-студий в виде долей, а их более 300х сот и ждем новостей об обрушении перекрытий по всему городу "старого фонда". Прибыльный и незаконный бизнес для одних, может иметь "катастрофические" последствия для других
261860121
2000-2500 тысячи рублей возможно заплатит виновный. Затем годы судов для получения ущерба.На этой стадии государство уже ни при чем. Две тысячи рублей оно уже получило и умыло (умело) руки. А ещё в нашем городе есть забава для самовольщиков покрупней. Снеси памятник архитектуры за ночь, или признай строение постройки до 1917 года постройкой 1971 года и заплати либо 500 т.руб.,либо вообще ничего.
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