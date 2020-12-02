Собственника квартиры на Васильевском, где рухнул потолок, привлекли к ответственности. Он не согласовал перепланировку

Госжилинспекция привлекла к административной ответственности собственника квартиры в доме 19 на 18-й линии Васильевского острова, где во время ремонта обрушился потолок. В отношении управляющей компании — УК «Возрождение» — возбуждено административное производство, сообщает ГЖИ 2 декабря.



Сотрудники инспекции 17 ноября провели дополнительный осмотр квартиры, в ходе которого установили: проект перепланировки помещений в межведомственную комиссию Василеостровского района не поступал и согласован не был. На собственника оформили административный протокол по статье 7.21, ч. 2, КоАП РФ — за самовольное переустройство или перепланировку помещений в многоквартирном доме.