Собственника квартиры на Васильевском, где рухнул потолок, привлекли к ответственности. Он не согласовал перепланировку

Госжилинспекция привлекла к административной ответственности собственника квартиры в доме 19 на 18-й линии Васильевского острова, где во время ремонта обрушился потолок. В отношении управляющей компании — УК «Возрождение» — возбуждено административное производство, сообщает ГЖИ 2 декабря.
Сотрудники инспекции 17 ноября провели дополнительный осмотр квартиры, в ходе которого установили: проект перепланировки помещений в межведомственную комиссию Василеостровского района не поступал и согласован не был. На собственника оформили административный протокол по статье 7.21, ч. 2, КоАП РФ — за самовольное переустройство или перепланировку помещений в многоквартирном доме.
Кроме того, проверке 24 ноября подверглась управляющая организация — УК «Возрождение». Ей выдано предписание об обеспечении безопасного проживания граждан и устранении выявленных нарушений. В отношении компании возбуждено административное производство по статье 14.1.3, ч. 2, КоАП (управление домом с нарушением лицензионных требований).
Напомним, 16 ноября в квартире на 7-м этаже дома 19 по 18-й линии Васильевского острова обрушилась часть чердачного перекрытия. Из парадной вывели 15 человек, для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс». В части здания повредилась система центрального отопления, жильцов двух квартир пообещали расселить в маневренный фонд.
В качестве возможной причины обрушения потолка специалисты называли тот факт, что во время ремонта новые хозяева демонтировали перегородки в помещении.