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16.11.2020 16:53
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Две квартиры в доме на Васильевском, где обрушились чердачные перекрытия, будут временно расселены. В здании остывают батареи

Государственная жилищная инспекция Петербурга провела осмотр обрушения части чердачного перекрытия в квартире дома 19 на 18-й линии В. О.

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 ноября, из-за угрозы обрушения жильцы двух квартир будут временно расселены в маневренном фонде.

В парадной повреждена система центрального отопления. Аварийные квартиры были залиты водой. Отопление там отключено.

«В настоящее время силами УК устанавливаются подпорки в квартире № 43 (ниже расположена), проводятся работы по доступу к верхнему розливу для его ремонта и запуска в многоквартирном доме отопления», — сообщает горжилинспекция.

Как писала «Фонтанка», около полудня в квартире дома 19 по 18-й линии Васильевского острова произошло обрушение части чердачного перекрытия. Специалисты предполагают, что это произошло из-за того, что во время ремонта новые хозяева демонтировали перегородки в помещении. При этом делалось это без утвержденного в районе проекта.

По счастью, никто не пострадал.

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Комментарии (1)

MyAdmiral Kruzenshtern
Жильцы квартиры N 43 попали конкретно...
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