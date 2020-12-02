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Два звездопада и полное затмение Солнца — в декабрьской программе небес. Из России будет видно не всё

В декабре земляне смогут наблюдать солнечное затмение и два метеорных потока — Геминиды и Урсиды.

Как сообщает 1 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, полное затмение Солнца произойдет вечером 14 декабря, но на территории России его не будет видно.

«Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке», — отмечает пресс-служба.

Следом будет звездопад. Сначала — Геминиды с пиком активности в ночь на 15 декабря. Затем в ночь на 23 декабря максимально яркими будут Урсиды.

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Комментарии (1)

Djnyana
Не слишком понимаю эти Звёзды, какие-то мои "действия" одобряют, как и люди, какие-то - осуждают, но люди - одобряют, и вот я не понимаю, - к кому прислушаться?! ) А бывает и так: Звёзды - одобряют, но я знаю точно, что люди это - осуждают! ) И в промежутке этих рассуждений, я выпью за.. Венеру, за Горшкова, за.. Константинова, за.. всех их Коллег, ибо, как они показывают - находятся в разных Вселенных но, стоит им хоть раз(!) объединиться.. - за ними приедет ФСБ! Вот и вся, так называемая, - Свобода!) Не предлагаю угадывать - кто настучит) Но - Берегите Себя!)
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