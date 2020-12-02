Два звездопада и полное затмение Солнца — в декабрьской программе небес. Из России будет видно не всё

В декабре земляне смогут наблюдать солнечное затмение и два метеорных потока — Геминиды и Урсиды.

Как сообщает 1 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, полное затмение Солнца произойдет вечером 14 декабря, но на территории России его не будет видно.

«Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке», — отмечает пресс-служба.