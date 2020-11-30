Яровая предложила проверять детей на на алкоголизм и наркозависимость во время диспанзеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сделать обязательной проверку несовершеннолетних на алкоголизм и наркоманию, включив её в программу диспансеризации. Идея была озвучена 30 ноября на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.



«Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия — алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя», — заявила Яровая.