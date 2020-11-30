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Яровая предложила проверять детей на на алкоголизм и наркозависимость во время диспанзеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сделать обязательной проверку несовершеннолетних на алкоголизм и наркоманию, включив её в программу диспансеризации. Идея была озвучена 30 ноября на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия — алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя», — заявила Яровая.

Вице-спикер, опираясь на данные, сделала конкретное предложение — включить в обязательную детскую диспансеризацию обязанность выявления наркоманиии и алкоголизма.

«Если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно. Потому что протянуть руку помощи вовремя — это значит сохранить право на жизнь», — приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.

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Комментарии (10)

dihlofos
Ну что еще ожидать от сотрудницы самой большой типографии в стране? Предложения печатать больше справок и не бесплатно. Тупой, взбесившийся принтер - народное название. Вся эта куча медцентров и никому ненужные нарко- псих- диспансеры уже бы давно закрылись, если бы не они
Anatolevich
Трава то какая - Яровая. Круче - Озимая!!!
rednicks
Всех государственных мужей
Давно пора прогнать взашей
Достаточно одной лишь бабы
Превысить глупости масштабы
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