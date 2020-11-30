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В Турции из-за коронавируса вводят комендантский час в будние дни

Власти Турции, объявившие о третьей волне коронавируса в крупных городах, ужесточили ограничительные меры 30 ноября. В стране начинает действовать комендантский час в будние и в выходные дни.

О новых мерах безопасности объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«В будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21:00 до 05:00. Комендантский час будет также действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Таким образом, в субботу и воскресенье все мы будем дома», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Также вводятся ограничения на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. Людей призвали воздержаться от празднования Нового года.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в крупных городах зафиксировали третью волну эпидемии. В 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре — 75,4%. Общее число инфицированных в стране с 10 марта достигло почти 500 тысяч человек.

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