В Турции из-за коронавируса вводят комендантский час в будние дни

Власти Турции, объявившие о третьей волне коронавируса в крупных городах, ужесточили ограничительные меры 30 ноября. В стране начинает действовать комендантский час в будние и в выходные дни.



О новых мерах безопасности объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.



«В будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21:00 до 05:00. Комендантский час будет также действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Таким образом, в субботу и воскресенье все мы будем дома», — цитирует Эрдогана ТАСС.

