FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Убрали недочеты». Адмиралтейскую набережную почистили от соляных залежей

Тротуар на Адмиралтейской набережной освободили от песка и соли. Днем 30 ноября корреспондент «Фонтанки» обнаружил на нем залежи реагентов.

Фотографии почищенного тротуара вечером предоставило ГУДП «Центр». Там отметили, что «пересолы» традиционно убирают работники ручного труда в установленном порядке — во время подметания и уборки мусора.

Фото: Предоставлено ГУДП "Центр"
Фото: Предоставлено ГУДП "Центр"

Завалы песко-соляной смеси 30 ноября обнаружили в Адмиралтейском районе — в частности, на Адмиралтейской набережной и на тротуаре возле Исаакиевского собора. В ГУДП «Центр» появление «пересола» связали с недочетами во время превентивной обработки дорог.

Недавно «Фонтанка» писала об аналогичных проблемах на мостах и набережных — в «Мостотресте» тогда согласились: подрядчик перестарался.

О том, как город закупает соль впрок, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

howo
Набережную Макарова от метро Спортивная к Биржевому мосту тоже освободите от песка и соли
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний