Тротуар на Адмиралтейской набережной освободили от песка и соли. Днем 30 ноября корреспондент «Фонтанки» обнаружил на нем залежи реагентов.
Фотографии почищенного тротуара вечером предоставило ГУДП «Центр». Там отметили, что «пересолы» традиционно убирают работники ручного труда в установленном порядке — во время подметания и уборки мусора.
Завалы песко-соляной смеси 30 ноября обнаружили в Адмиралтейском районе — в частности, на Адмиралтейской набережной и на тротуаре возле Исаакиевского собора. В ГУДП «Центр» появление «пересола» связали с недочетами во время превентивной обработки дорог.
Недавно «Фонтанка» писала об аналогичных проблемах на мостах и набережных — в «Мостотресте» тогда согласились: подрядчик перестарался.
О том, как город закупает соль впрок, читайте в материале «Фонтанки».