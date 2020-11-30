Корреспондент «Фонтанки» 30 ноября в очередной раз обнаружил в центре Петербурга насыпи реагентов. Песком и солью, в частности, обильно покрыли тротуары возле Исаакиевского собора и Адмиралтейской набережной.

Дороги и тротуары в Адмиралтейском районе содержит ГУДП «Центр». «В связи прогнозируемыми неблагоприятными условиями, ожидаемой гололедицей и осадками в виде мокрого снега проводится превентивная обработка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов, — отметили в ГУДП «Центр». — При начале работ техники иногда происходит излишний выброс ПСС». Недочеты в установленном порядке устраняются работниками ручного труда, добавили на предприятии.

В комитете по благоустройству также пообещали в скором времени «пересол» ликвидировать.



Совсем недавно «Фонтанка» писала об аналогичных проблемах на мостах и набережных — в «Мостотресте» тогда согласились: подрядчик перестарался.



О том, как город закупает соль впрок, читайте в материале «Фонтанки».