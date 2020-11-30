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«Пересол» снова с нами. Теперь у Исаакиевского собора и на Адмиралтейской набережной

Корреспондент «Фонтанки» 30 ноября в очередной раз обнаружил в центре Петербурга насыпи реагентов. Песком и солью, в частности, обильно покрыли тротуары возле Исаакиевского собора и Адмиралтейской набережной.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Дороги и тротуары в Адмиралтейском районе содержит ГУДП «Центр». «В связи прогнозируемыми неблагоприятными условиями, ожидаемой гололедицей и осадками в виде мокрого снега проводится превентивная обработка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов, — отметили в ГУДП «Центр». — При начале работ техники иногда происходит излишний выброс ПСС». Недочеты в установленном порядке устраняются работниками ручного труда, добавили на предприятии.

В комитете по благоустройству также пообещали в скором времени «пересол» ликвидировать.

Совсем недавно «Фонтанка» писала об аналогичных проблемах на мостах и набережных — в «Мостотресте» тогда согласились: подрядчик перестарался.

О том, как город закупает соль впрок, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

White Elk
Коррупция - наше всё!
Алексей Иванов
Опять соль? Ну нормально же было без соли, зачем снова её использовать? Как же достал уже нынешний губер, просто самый худший из всех, что были.
Fenomen
Ну не уроды ли? (риторический вопрос)
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