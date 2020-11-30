Угнанный Audi 80 катался по Петербургу с проводами наружу и номерами от «Лады»

Автомобиль, похищенный в Выборгском районе Петербурга в начале ноября, спустя три недели остановили в Невском. За рулем оказался молодой петербуржец, он так и ездил на машине без ключей и документов.



Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, черный Audi 80 1991 года выпуска был похищен от дома 13, корпус 1, по Придорожной аллее между 14 часам 8 ноября и 17 часами 9 ноября. Автомобиль принадлежит 48-летнему мужчине, стоимость машины он оценил в 40 тысяч рублей. 10 ноября по факту угона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).