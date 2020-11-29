В администрации петербургского губернатора 7% сотрудников подхватили коронавирус

С начала пандемии в рабочем окружении губернатора Петербурга заболели коронавирусом не больше 50 чиновников.

«В период с 1 апреля 2020 года по настоящее время новой коронавирусной инфекцией заболело 7% сотрудников администрации губернатора Санкт-Петербурга» — такие данные 29 ноября 2020 года приводит комитет государственной службы и кадровой политики.



Утверждается, что в администрации губернатора соблюдают меры Роспотребнадзора и постановления городского правительства. В частности, организована ежедневная термометрия, сотрудников с симптомами заболевания не допускают до работы, также проводится санитарная обработка, а часть чиновников переведена на удаленку.

