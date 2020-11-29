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В администрации петербургского губернатора 7% сотрудников подхватили коронавирус

С начала пандемии в рабочем окружении губернатора Петербурга заболели коронавирусом не больше 50 чиновников.

«В период с 1 апреля 2020 года по настоящее время новой коронавирусной инфекцией заболело 7% сотрудников администрации губернатора Санкт-Петербурга» — такие данные 29 ноября 2020 года приводит комитет государственной службы и кадровой политики.

Утверждается, что в администрации губернатора соблюдают меры Роспотребнадзора и постановления городского правительства. В частности, организована ежедневная термометрия, сотрудников с симптомами заболевания не допускают до работы, также проводится санитарная обработка, а часть чиновников переведена на удаленку.

«Тенденция зависимости количества заболевших от направления деятельности подразделения администрации губернатора Санкт-Петербурга не наблюдается», — уточнили в комитете.

В администрации Александра Беглова работают максимум 618 человек. В нее входят заместители, сотрудники аппаратов, пресс-служба, делопроизводители, бухгалтерия и еще ряд структурных подразделений.

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Комментарии (12)

Danik
И это в администрации 7 процентов. Где все моют, убирают, дезинфицируют! Ну допустим пять процентов по городу должно быть точно! От 5 млнов 5 процентов это 250 тысяч. Они тут пишут 122 тысячи официально заболело. В два раза все получается занижено. То есть где-то по городу бродит еще столько же 122 тысячи неучтенных больных? Сеолько из них нуждается в госпитализации? Так ли это? Интересно.
kuk-vasyusha
Скрестим пальцы, может сомика зацепит)))
altnec
7 процентов. О,как. Люди в процентах. А, чё? для нелюдей люди в процентах - это процентово. Столько жаргонства появляется единомоментно, мозговышибытательно.
Ссуки правят бал.
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