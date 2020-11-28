В мире за сутки зарегистрировали рекордные 747 тысяч случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом 28 ноября сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 405 тысяч) и в Европе (более 236 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.