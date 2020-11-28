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Лувр выставил на аукцион прогулку по крышам с художником и право осмотра «Джоконды» с реставраторами

Лувр выставил на аукцион Christie's два десятка лотов, среди которых произведения искусства современных художников, с которыми дружит музей, а также уникальные возможности для посетителей. В частности — билет на ежегодный осмотр реставраторами картины Леонардо да Винчи «Джоконда», в ходе которого произведение можно будет увидеть без стекла. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Из других уникальных возможностей — прогулка по крышам Лувра в обществе известного художника JR, некогда экспериментировавшего с пирамидами у входа в музей.

Торги пройдут с 1 по 15 декабря. Средства будут направлены на создание нового образовательного пространства в Лувре, которое планируется открыть осенью 2021 года.

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