ВОЗ: Доказательств заражения людей животными коронавирусом в Европе нет

Доказательств того, что животные были источником заражения коронавирусом людей в Европе, нет, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Исследования показали, что люди могут заражать норок, а норки могут заражать людей. Но нет доказательств того, что животные стали источником заражения людей в Европе, как это было в Китае», — цитирует Райана 27 ноября РИА Новости.

Представитель ВОЗ добавил, что первый кластер заболевших коронавирусом был обнаружен в КНР. В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что искать источник первого случая заражения коронавирусом нужно именно в китайском городе Ухань.

