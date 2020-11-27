Машина скорой помощи приняла удар от мчащегося ей наперерез легкового автомобиля в Приморском районе Петербурга. ДТП зафиксировали камеры, видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла вечером 27 ноября. По их словам, Kia Rio и карета скорой помощи столкнулись на пересечении Богатырского проспекта с Гаккелевской улицей.

На видеозаписи видно, как легковой автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в бок машины медиков. Последняя после удара продолжает движение, которое прекращается новым ударом, но уже об опору светофора.