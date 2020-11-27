Машина скорой помощи приняла удар от мчащегося ей наперерез легкового автомобиля в Приморском районе Петербурга. ДТП зафиксировали камеры, видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла вечером 27 ноября. По их словам, Kia Rio и карета скорой помощи столкнулись на пересечении Богатырского проспекта с Гаккелевской улицей.
На видеозаписи видно, как легковой автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в бок машины медиков. Последняя после удара продолжает движение, которое прекращается новым ударом, но уже об опору светофора.
"Фонтанка.ру"
Как сообщили изданию в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным «Фонтанки», в результате случившегося пострадал 26-летний фельдшер, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В карете скорой помощи в момент аварии находились трое человек — водитель и два медика, пациентов не было.
По уточненной информации главка, в карету скорой помощи въехал автомобиль Hyundai под управлением 30-летней женщины. В результате случившегося пострадал 26-летний фельдшер, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По данным «Фонтанки», в момент аварии в машине медиков находились трое человек — водитель и два врача, пациентов не было.