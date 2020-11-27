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Автомобиль скорой помощи влетел в светофор после ДТП на перекрестке Богатырского и Гаккелевской. Авария попала на видео

Машина скорой помощи приняла удар от мчащегося ей наперерез легкового автомобиля в Приморском районе Петербурга. ДТП зафиксировали камеры, видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла вечером 27 ноября. По их словам, Kia Rio и карета скорой помощи столкнулись на пересечении Богатырского проспекта с Гаккелевской улицей.

На видеозаписи видно, как легковой автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в бок машины медиков. Последняя после удара продолжает движение, которое прекращается новым ударом, но уже об опору светофора.

"Фонтанка.ру"

Как сообщили изданию в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным «Фонтанки», в результате случившегося пострадал 26-летний фельдшер, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В карете скорой помощи в момент аварии находились трое человек — водитель и два медика, пациентов не было.

По уточненной информации главка, в карету скорой помощи въехал автомобиль Hyundai под управлением 30-летней женщины. В результате случившегося пострадал 26-летний фельдшер, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», в момент аварии в машине медиков находились трое человек — водитель и два врача, пациентов не было.

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Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
Тоже мне лётчик-истребитель. Слепой-глухой что ли?
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