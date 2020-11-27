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Самолет из Москвы развернулся на полпути в Петербург. Пассажиры говорят, что возвращались экстренно

Рейс 1015 авиакомпании S7 из Москвы прибудет в Петербург с более чем двухчасовым опозданием 27 ноября. Пассажиры говорят, что вернуться в пункт вылета пришлось экстренно.

Как следует из онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет, следующий этим рейсом, ждали в 19.20, но появилось новое время прибытия – 21:40.

По словам читателей «Фонтанки», которые находятся на борту, возвращение в московской аэропорт Домодедово было экстренным. О причинах экипаж и бортпроводники им не сообщили.

Сервис «Флайтрадар24» зафиксировал, что рейс 1015 вылетел из Москвы, но, немного не долетев до Твери, развернулся и вернулся в столицу России.

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании S7.

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

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Комментарии (5)

victor_k
А что за машина-то была?
Может, опять ПолуСухойСуПерджет?..
ost-21
Ну если посажиры еще говорят, то все норм.
260551481
Видимо вылетевший депутат забыл портфель в депутатском зале ожидания, а там недельный заработок !
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