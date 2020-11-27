Рейс 1015 авиакомпании S7 из Москвы прибудет в Петербург с более чем двухчасовым опозданием 27 ноября. Пассажиры говорят, что вернуться в пункт вылета пришлось экстренно.



Как следует из онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет, следующий этим рейсом, ждали в 19.20, но появилось новое время прибытия – 21:40.

По словам читателей «Фонтанки», которые находятся на борту, возвращение в московской аэропорт Домодедово было экстренным. О причинах экипаж и бортпроводники им не сообщили.