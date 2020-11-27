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В выходные в Петербург заглянет солнце. Главный синоптик рассказал, когда его ловить

Серые тучи могут ненадолго уступить петербургское небо солнцу уже в эти выходные. Когда ловить его лучи, а также о прогнозе погоды на ближайшие два дня, «Фонтанке» 27 ноября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Только если в воскресенье. Когда гребень явно будет стоять над Петербургом, вероятность появления солнца есть. Но в понедельник все опять затянет облаками», — ответил специалист, отвечая на вопрос, когда ждать прояснений на петербургском небе.

Колесов также описал погоду на предстоящие выходные. По его словам, в целом будет тепло и сухо.

«Ожидается относительно спокойная погода. Температура воздуха в субботу меняться практически не будет: от 0 до +2 градусов. В течение суток осадки — очень небольшие. Сегодня еще в тылу циклона какие-то проходят и есть отдельные очаги, но завтра влияние циклона уже закончится, потому что он уходит на юго-восток и будет усиливаться гребень. В воскресенье примерно такая же погода, но, за счет того, что ожидаются прояснения, ночью будет прохладнее: от -1 до -3, днем — 0 градусов. Все это без усиления северного, северо-восточного ветра», — описал погоду главный синоптик города.

Ранее он рассказал «Фонтанке», когда у любителей зимы появится возможность полюбоваться сугробами.

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Комментарии (2)

Коля Мойкин
Как определить когда "гребень явно стоит"? И кто он, этот гребень?
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