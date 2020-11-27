В выходные в Петербург заглянет солнце. Главный синоптик рассказал, когда его ловить

Серые тучи могут ненадолго уступить петербургское небо солнцу уже в эти выходные. Когда ловить его лучи, а также о прогнозе погоды на ближайшие два дня, «Фонтанке» 27 ноября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



«Только если в воскресенье. Когда гребень явно будет стоять над Петербургом, вероятность появления солнца есть. Но в понедельник все опять затянет облаками», — ответил специалист, отвечая на вопрос, когда ждать прояснений на петербургском небе.



Колесов также описал погоду на предстоящие выходные. По его словам, в целом будет тепло и сухо.

