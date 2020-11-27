Трансгендеры создали «церковь евнухов» в Пакистане. «Мы люди, а с нами обращаются хуже, чем с собаками»

«Первая церковь евнухов», которая объединяет трансгендерных персон-христиан, открылась в Пакистане. Об этом 27 ноября сообщает New York Post.



«Евнухами» в Пакистане называют всех трансгендерных женщин. «Никто не хочет сидеть рядом с нами, а некоторые говорят, что мы — мерзость. Но это не так. Мы люди, а с нами обращаются хуже, чем с собаками», — заявила изданию одна из прихожанок новой церкви.



Несмотря на то, что церковь христианская, в ее основании принимала участие трансгендерная мусульманка Ниша Рао. «Я трансмусульманка, но у меня сердце болит за трансгендерных христиан. Поэтому я и приняла участие в основании этой церкви. Я прихожу сюда каждую неделю. Я не молюсь вместе с ними, но всячески поддерживаю их», — заявила она.

