FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Трансгендеры создали «церковь евнухов» в Пакистане. «Мы люди, а с нами обращаются хуже, чем с собаками»

«Первая церковь евнухов», которая объединяет трансгендерных персон-христиан, открылась в Пакистане. Об этом 27 ноября сообщает New York Post.

«Евнухами» в Пакистане называют всех трансгендерных женщин. «Никто не хочет сидеть рядом с нами, а некоторые говорят, что мы — мерзость. Но это не так. Мы люди, а с нами обращаются хуже, чем с собаками», — заявила изданию одна из прихожанок новой церкви.

Несмотря на то, что церковь христианская, в ее основании принимала участие трансгендерная мусульманка Ниша Рао. «Я трансмусульманка, но у меня сердце болит за трансгендерных христиан. Поэтому я и приняла участие в основании этой церкви. Я прихожу сюда каждую неделю. Я не молюсь вместе с ними, но всячески поддерживаю их», — заявила она.

Еще в 2011 году в Пакистане ввели понятие «третий пол» для трансгендеров — они могут получать удостоверение личности с таким указанием. Однако отношение в обществе к ним сильно не поменялось — церковь пришлось основать, потому что на обычные богослужения их зачастую не пускают.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Oleg_I
То чувство, когда даже в Пакистане власть и законы чуть-чуть прогрессивнее, чем в родной стране.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний