«Партия танчиков» осталась без танкиста. Вячеслав Макаров уходит из политики

Экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, сооснователь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров подал в высший координационный совет заявление о своей отставке с поста генсекретаря. Информацию об этом опубликовали 27 ноября на сайте партии.



Совет принял заявление Макарова к сведению и назначил внеочередной съезд, который пройдет в режиме онлайн.



«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более — на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте», — приводит сайт слова Макарова.

