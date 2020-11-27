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«Партия танчиков» осталась без танкиста. Вячеслав Макаров уходит из политики

Экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, сооснователь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров подал в высший координационный совет заявление о своей отставке с поста генсекретаря. Информацию об этом опубликовали 27 ноября на сайте партии.

Совет принял заявление Макарова к сведению и назначил внеочередной съезд, который пройдет в режиме онлайн.

«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более — на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте», — приводит сайт слова Макарова.

Он подчеркнул, что партии удалось выполнить эту задачу и она уже добилась первых успехов: принимала участие в наблюдении на всех проходивших в России электронных голосованиях летом и осенью 2020 года. «Более того, оказались единственной политической партией, смогшей сформировать экспертную группу, готовую работать с ДЭГ на уровне не только наблюдения на участках, но и прямого взаимодействия с разработчиками соответствующих систем», — добавил он.

Вячеслав Макаров рекомендовал партии выдвинуть на свое место Олега Артамонова, члена ВКС и руководителя партийной группы научно-технической экспертизы.

Напомним, ранее в интервью «Фонтанке» Макаров озвучивал задачи партии, в частности технологическую модернизацию политики в России.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Какая политика, такие и партии
Piter Russo
Партия Контр-Страйка не появилась еще? или еще какой-нибудь игры престолов?
Cashmare
кликбейт 80 уровня
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