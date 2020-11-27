«Калашников» разрабатывает дроны-камикадзе

Дочерняя компания концерна «Калашников» Zala Aero Group создаёт новые беспилотники, в том числе дроны-камикадзе.
О свежих разработках в интервью РИА Новости рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. «Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу «Калашников», производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Все они по своим тактико-техническим характеристикам лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе», — приводит слова менеджера РИА 27 ноября.
На выставке IDEX-2019 в Абу-Даби в прошлом году «Калашников» представил дрон-камикадзе «Куб», затем сообщалось о создании первого в России барражирующего дрона-камикадзе «Ланцет».
Недавно новым собственником концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. В ноябре концерн зарегистрировал торговый знак для анчоусов, грибов, вакцин и аппаратов ИВЛ.