«Ъ»: Страховые компании просят доступ к умной системе видеонаблюдения в Москве

Страховой бизнес не хочет ждать по три дня видеозаписи с камер «Безопасный город», установленные в столице. Через ЦБ они просят у властей онлайн-доступ, обещая быстрее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи.

Как пишет 27 ноября «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, крупные страховые компании вместе с ЦБ обратились в департамент информационных технологий Москвы. Они жаждут доступа не только к камерам Центра организации дорожного движения, но и «глазам» ДИТ, которые установлены в московских дворах. Сейчас в системе больше 200 тыс. камер.



Получение разрешения в будущем приведет к подключению к комплексу «Безопасный город», камеры которого постепенно запускаются по всей стране.

Среди компаний издание называет «АльфаСтрахование», «Ренессанс страхование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах».

Во Всероссийском союзе страховщиков уверяют, что это, например, будет помогать в случаях, когда водитель оформил страховку, машина попала в аварию, а за рулем был он: «Камера зафиксирует это».

Однако не все согласны с тем, что получение доступа будет во благо. Так, директор по развитию бизнеса Softline в нацпроекте «Цифровая экономика» Сергей Сошников считает, что получение прямого доступа страховщиков к камерам станет излишней нагрузкой на инфраструктуру, а также вырастет риск нарушений работы системы. В самом «Безопасном городе» также считают, что для подобного доступа нужно сначала создать законодательное регулирование. Генеральный конструктор АПК системы Оксана Якимюк категорична: «Не создав законодательную основу для использования этих данных даже для госорганов, пытаться монетизировать их и давать коммерческим организациям недопустимо».