За самоизолировавшимися в Москве следит «Безопасный город». В Петербурге они пока без присмотра

Более 200 граждан, которые нарушили режим в столице, попали под камеры системы «Безопасный город» в Москве. Об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава столичной полиции Олег Баранов, пишет 18 марта ТАСС. В Петербурге «большой брат» нарушителей пока увидеть не может.



О том, что в Москве соблюдение режима карантина будет отслеживаться с помощью видеонаблюдения, СМИ сообщали еще в начале марта. И вот система уже показала свои результаты.



«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — заявил Баранов.

