За самоизолировавшимися в Москве следит «Безопасный город». В Петербурге они пока без присмотра
Более 200 граждан, которые нарушили режим в столице, попали под камеры системы «Безопасный город» в Москве. Об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава столичной полиции Олег Баранов, пишет 18 марта ТАСС. В Петербурге «большой брат» нарушителей пока увидеть не может.
О том, что в Москве соблюдение режима карантина будет отслеживаться с помощью видеонаблюдения, СМИ сообщали еще в начале марта. И вот система уже показала свои результаты.
«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — заявил Баранов.
Напомним, СМИ писали о случае, когда самоизолировавшегося москвича оштрафовали за вынос мусора, отследив его перемещения по камерам.
В Петербурге тоже существует своя система видеонаблюдения на улицах, доступ к которой есть у полиции и ФСБ. Но, как объяснили «Фонтанке» информированные источники, не во всех районах города камеры подключены к так называемой «умной системе», которую можно запрограммировать на распознавание лиц. Часть камер работают в основном на фиксацию.
Источники уточнили, что, возможно, решение о том, чтобы привнести в систему искусственный интеллект, подобный московскому, будет принято в рамках мер по защите Петербурга от коронавируса.
Пока самоизолировавшиеся петербуржцы остаются без контроля «Безопасного города».