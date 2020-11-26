Дорожники Петербурга готовятся убрать с дорог до 1,5 см снега. Метеорологи намекают, что он растает сам

После прогноза синоптиков о снежной погоде комитет по благоустройству Петербурга объявил мобилизацию. Как сообщили 26 ноября в пресс-службе, дорожники перешли в режим повышенной готовности, уборочная техника — на низком старте.

Комблаг ожидает 0,5 — 1,5 см снега в ночь на пятницу, 27 ноября. Чтобы автомобилисты и пешеходы не скользили, Смольный обещает превентивную противогололедную обработку дорог.

Однако, по информации «Фонтанки», сугробов петербуржцам в ближайшие дни ждать не стоит. Снегом город не завалит как минимум до середины декабря, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.