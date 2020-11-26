Дорожники сузили путепровод через железную дорогу на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. На участке восстанавливают пришовную зону деформационного шва.



Как сообщает 26 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 10:00 27 ноября на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга, расположенном на 19-м километре трассы «Кола», перекрыта правая полоса в направлении Петербурга. На левой полосе при этом ограничена скорость — до 50 км/ч.

Всего на этом участке дороги четыре полосы — по две в в каждом направлении.