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Трассу «Кола» под Петербургом ограничили в сторону города

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники сузили путепровод через железную дорогу на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. На участке восстанавливают пришовную зону деформационного шва.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 10:00 27 ноября на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга, расположенном на 19-м километре трассы «Кола», перекрыта правая полоса в направлении Петербурга. На левой полосе при этом ограничена скорость — до 50 км/ч.

Всего на этом участке дороги четыре полосы — по две в в каждом направлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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