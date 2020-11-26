КСП нашла нарушения в администрации Фрунзенского района. Вместо аренды помещения сдавались за «просто так»

Проверка КСП установила, что администрация неправомерно предоставляла в пользование помещения площадью 1,3 тыс. кв. м ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». И еще 27 объектов недвижимости общей площадью 13,3 тыс. кв. м управляющим компаниям «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района», «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района», «Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района», «Гелема» и «ХЭУ Фрунзенского района». За период проверки, посчитали аудиторы, бюджет города в итоге недополучил 113,8 млн руб.

Контрольно-счетная палата Петербурга проверила деятельность Фрунзенского района за 2018–2019 годы и первую половину 2020-го и обнаружила, что чиновники раздали в пользование недвижимость, завышали цены госзакупок и использовали средства нецелевым образом. Отчет КСП опубликован на сайте палаты.

Кроме того, аудиторы насчитали завышения при обосновании начальной цены контрактов в рамках госзаказа на 54,7 млн рублей. Закупки производились жилищным агентством, ГБУ «Служба заказчика» и ГБУ «СРЦН Фрунзенского района». Также КСП выявила неэффективное использование бюджета на сумму 29,5 млн руб.



Палата нашла нарушения при осуществлении госзакупок по мониторингу и борьбе с несанкционированными свалками (28,7 млн), по празднованию Дня городя, Дня России, Дня знаний, Дня учителя, Нового года (17 млн) и 319 тыс. — на составление дизайн-проекта библиотеки Есенина.



Также администрация включила оплату коммунальных расходов в обеспечение деятельности народных дружин, в чем, как считает КСП, не было потребности.



Подведомственные администрации учреждения заключили 74 контракта на оказание однородных услуг на поставку стройматериалов с единственным поставщиком (то есть без конкурса) в сумме на 11,1 млн рублей.

