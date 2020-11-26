Тело петербуржца нашли пожарные в квартире на Приморском шоссе

Квартиру в Курортном районе Петербурга тушили пожарные днём 26 ноября. В «двушке» на Приморском шоссе, 340, нашли 76-летнего погибшего мужчину. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУ МЧС.



«26 ноября в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, Приморское шоссе, дом 340. В двухкомнатной квартире в комнате площадью 10 кв. м горела обстановка на площади 5 кв. м. В 13:47 пожар ликвидирован», — дополнили в управлении.

